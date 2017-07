Subir un revers face à Zulte n’a, en soi, rien de honteux. Cependant, lorsque l’on est dominé d’un bout à l’autre comme Eupen l’a été samedi soir, cela soulève des questions.

Trop de confiance ?

Si Van Crombrugge évoque une certaine facilité dans le chef de certains, Nicolas Verdier refuse tout manque d’humilité suite à des amicaux convaincants. "Je ne crois pas que l’on puisse parler d’excès de confiance. Chaque saison, une équipe a le droit de louper l’un ou l’autre match. Sur cet aspect, on a déjà grillé un joker."

Jordi Condom était plus tranché et tranchant. "On a pensé qu’on était prêt et qu’à 50 % on pouvait battre une équipe du Top 6 ."

Un penalty loupé

L’an dernier, en quatre confrontations, Eupen n’avait inscrit qu’un but aux Flandriens, des œuvres de Luis Garcia. Le capitaine espagnol a eu l’occasion de récidiver, mais son penalty n’était pas assez bien ajusté. Sa tête basse à la sortie des vestiaires trahissait une énorme frustration. Néanmoins, c’est le collectif qui a sombré.

Un premier but prévisible !

Du banc, Jordi Condom a hurlé à plusieurs reprises à Verdier de venir surveiller Derijck. "Les phases arrêtées défensives comme celle sur le premier but, on les a répétées toute la semaine. Mais je suis peut-être responsable, je dois plus les faire travailler", notait le T1.

L’avant ne s’étant pas exécuté suffisamment vite, le défenseur de Zulte a eu tout le loisir d’ajuster son assist.

Le système

Depuis Gand la saison dernière, Eupen évolue avec cinq arrières. L’échec du système avant le repos a poussé Condom à le modifier. Sans succès. Visiblement, samedi, il n’y avait pas de solution pour des Pandas amorphes.

Le score

"On ne peut rien revendiquer quand on perd 0-5", admet Condom. "Déjà avant notre penalty, Zulte avait eu des occasions. Ils ont été supérieurs à tous les niveaux. Quand c’est à ce point, c’est très difficile. On a juste su quelques fois partir en contre. C’est la seule chose qu’on a bien faite…"