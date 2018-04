Première, ou nouveau naufrage, pour les Pandas à Ostende ?

Les Pandas voyagent très mal cette saison, c'est un constat évident. Lors de la phase classique, soit en 15 déplacements, ils n'ont jamais su ramener la totalité de l'enjeu au Kehrweg. À 11 reprises, les Germanophones ont connu la défaite. Pour seulement quatre partages à Charleroi, à Saint-Trond, à Genk et à Courtrai. Soit 4 points pris sur les 45 mis en jeu.

Une statistique catastrophique n'ayant pas eu de conséquence fatale pour le maintien. « Il faudra gagner en déplacement pour assurer notre survie en D1A », avait pourtant signalé Mbaye Leye.

Si certains voyages ont été encourageants, malgré des défaites, comme à Bruges, à Mouscron, à Zulte ou au Standard, d'autres ont suscité bien des interrogations quant à la volonté de jouer pour les trois points en déplacement. On pointera principalement la gifle de Waasland (sous Jordi Condom) ou encore les non-matches réalisés à Malines et à l'Antwerp lors de la lutte pour la survie du club au plus haut échelon de notre football.

Si les Pandas sont bien conscients qu'il faudra remédier à ce gros souci pour le prochain exercice, gagner un des cinq matches des PO2 sera très intéressant psychologiquement et mentalement. Afin de ne plus faire de blocage en 2018/2019.

Et pourquoi pas dès ce week-end à Ostende, où les Pandas avaient été défaits 1-0 lors de la phase classique. Pour y parvenir, il faudra un groupe soudé et conquérant.