L’été 2011 était synonyme, pour Guy Dufour, de grand saut puisque le milieu de terrain passait de Lommel au Standard, où il signa un contrat de deux ans. Avec deux ans d’option. Mais l’aventure tournera court…

Guy, comment aviez-vous accueilli cet intérêt rouche ?

"Je sortais d’une excellente saison avec Lommel et j’ai toujours été supporter du Standard. Y signer m’a rendu super heureux. J’avais d’autres options. Mais quand le Standard t’offre un contrat, tu ne peux pas le refuser."

Pourtant, l’aventure ne sera pas fructueuse…

"Comme d’autres joueurs, j’ai signé avec D’Onofrio. Or, quand la saison a débuté, Duchâtelet avait pris le pouvoir. Et tous les joueurs identifiés comme étant de l’ancienne direction, on ne comptait plus sur eux."

Passer de la D2 au top de la D1 dans un tel climat n’était pas la bonne solution ?

