Un peu plus de sérénité, du moins apparente, au Kehrweg avant l’importantissime venue de Waasland-Beveren.

De retour après avoir été dans la nature durant plusieurs jours, Henry s'est excusé vendredi auprès de ses coéquipiers et du staff. L'équipe a discuté en interne et a accepté les excuses. Dès lors il a participé à l'entraînement de vendredi matin après avoir repris avec les espoirs mercredi soir. Et il sera dans le noyau pour le match contre Waasland-Beveren. Du côté de la direction, on préférait rester dans le politiquement trop correct, en précisant que « les autres détails de cet incident seront réglés en interne ». Cela voudrait-il dire que, dans quelques semaines, avant le 26 février date butoir du mercato russe et, espérons-le, un maintien assuré, que l’attaquant nigérian acceptera que son club le transfert au CSKA Moscou, raison à la base de la désertion du jeune buteur qui aurait préféré l’Angleterre ou l’Allemagne ? Poser la question, c’est peut-être y répondre même si Jordi Condom abondait dans le sens des propos de sa direction : "Le problème avec Henry a rapproché le groupe, et le groupe c'est le plus important, et il est bien soudé à Eupen."

On l’aura compris tout va bien à Eupen même si depuis la reprise, c’est un peu Waterloo…En effet, en 2017, en ce compris les résultats en coupe, l’Alliance présente un bilan peu enviable : quatre défaites et un nul. Une réalité que le coach catalan Jordi Condom fuyait un peu dans sa présentation d’avant-match. "Un match important, oui, mais la rencontre face à Zulte nous a donné de la confiance. Je suis sur que l'équipe va y aller à 100%. Waasland-Beveren est moins efficace à l'extérieur, mais présente une bonne équipe avec des joueurs de taille, qui s'est bien renforcée. Ce sera une bataille compliquée contre une équipe qui veut sauver sa saison."

De son côté, Siebe Blondelle, en professionnel expérimenté, abordé le sujet tabou avec beaucoup d’empathie. "Le cas Henry a quand même perturbé l'équipe. J'espère qu'il en a tiré une leçon. Il a perdu la tête. C'est bien qu'il soit à nouveau avec nous, car il peut nous aider." Et en ce qui concerne le match : "Si nous jouons avec les qualités que nous avons montrées contre Standard et Zulte, on peut espérer de prendre un voire trois points, mais vu notre position au classement, c’est une obligation, il faut y aller pour trois points."