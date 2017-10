Le coach eupenois est serein au moment de se déplacer à Charleroi.

Après la trêve internationale, le championnat reprend ses droits. Et la tâche qui s'annonce pour les Eupenois est assez compliquée comme le confirme le T1 Jordi Condom. "Charleroi est très bonne équipe, costaude, compacte, avec de l'expérience, de la puissance et de la vitesse. Peu de buts encaissés, très bon départ cette saison, un noyau qui offre beaucoup d'alternatives à l'entraîneur mais malgré la qualité de notre adversaire nous voulons gagner ce match."

Et face à ce déplacement compliqué, le coach catalan reste néanmoins confiant. "J'ai un très bon sentiment, car nous venons de passer une des meilleures semaines de préparation, si pas la meilleure de cette saison. J'ai senti de l'envie et nous avons récupérés nos joueurs internationaux (Akram Afif et Moussa Wague) et quelques blessés ont repris l'entrainement avec l'équipe (Mickaël Tirpan, Abdulkarim Fadlalla et Jordan Lotiés) et cela est toujours un avantage si on a le noyau quasi complet à sa disposition."

Et en ce qui concerne les lacunes défensives... "On y travaille depuis des semaines afin d'éviter les erreurs que nous avons déjà commises, mais il faut aussi souligner que lors de nos derniers matchs à Mouscron et contre Genk, le ballon n'a vraiment pas roulé pour nous. Si je vois les buts que nous prenons via le poteau et nos propres occasions qui ressortent via le poteau, je me dis que cela doit un jour tourner en notre faveur. Ce n'est pas la de la malchance, mais c'est une question parfois d'un centimètre. Peut-être que nous nous avons à faire à manque de concentration et que nous devons affirmer plus de confiance, mais cela ce sont des facteurs très difficiles à gérer."