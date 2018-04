Eupen a donné l'autorisation à son maître à jouer Luis Garcia de rentrer en Espagne afin de suivre un cursus d'entraîneur, rapporte le club germanophone de football samedi.

L'Espagnol de 37 ans aimerait devenir entraîneur après sa carrière et a donc besoin de plusieurs diplômes. La Fédération royale espagnole de football (RFEF) offre actuellement une formation accélérée, lors de laquelle les deux premières licences peuvent être obtenues en six semaines. "Raul, Xavi et Xabi Alonso, entre autres, participent également à cette formation", a fait savoir le KAS Eupen. "Le club encourage son joueur à participer à cette formation accélérée et le libère dès lors de toute obligation de présence au club jusqu'à la fin de la saison

Il n'est pas encore sûr que l'ancien international espagnol retournera ensuite au Kehrweg. Son contrat expire en fin de saison mais le club avance que "la prolongation du contrat de son capitaine pour la prochaine saison se négocie actuellement dans un climat positif".

Eupen n'a assuré son maintien en première division A que lors de la dernière journée de la phase classique et évolue actuellement en Play-off IIb avec deux points en deux matches à l'avant-dernière place. Samedi soir, les Eupenois se rendront chez le leader Lokeren pour le compte de la troisième journée.