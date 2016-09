Kis: "Persuadé qu’Eupen se sauvera"

Eupen

Ce mercredi, la venue d’Eupen à Roulers aura une signification particulière pour Kevin Kis. "En 2011, lors de mon arrivée au Kehrweg, j’effectuais mes premiers pas dans le monde professionnel", glisse l’arrière gauche. "Ces deux saisons sont synonymes de belle période pour moi, sans jamais le moindre désaccord avec le club."

En deux campagnes, l’ex-équipier de Boyata, de De Bruyne, de Carrasco... à Genk ou en équipe nationale, a connu deux directions. "À mon arrivée, ce sont les Allemands (NdlR: Ingo Klein) qui étaient à la tête des Pandas et Wolfgang Frank l’entraîneur. Il y avait Le Postollec, Kocabas, Santos ou Saglik dans l’équipe. L’année suivante voyait l’arrivée des Qataris."

En sentant une différence de gestion ? "L’approche allemande était plus familiale; il y avait plus de relationnel. Avec les Qataris, on a tout de senti la présence de beaucoup d’argent. Avec un suivi derrière et plus d’obligation de résultats."

Arrivé en fin de contrat, l’arrière latéral ne voit pas son bail au Kehrweg renouvelé par le club désormais coaché par Tintin Marquez, secondé par Jordi Condom. "Je me suis dit en quittant le club qu’il ne leur faudrait plus tant d’années avant de savourer une montée en division 1."

Sous la houlette de Jordi Condom. "J’étais vraiment heureux quand il est passé T1 et encore plus quand il a permis à Eupen de monter. J’ai eu la chance de le connaître comme adjoint, un poste qui permet plus de proximité que la fonction d’entraîneur principal."

Par ailleurs, Kevin Kis est convaincu que la philosophie espagnole va mieux s’exprimer en D1. "Repartir de derrière, combiner au sol... étaient les mots d’ordre. Et la D1 convient bien à cette approche du jeu. Plus que la D2 en tout cas. Car il y a plus d’espaces. Se sauver ? Je suis convaincu qu’ils y parviendront."





"Le tirage le plus cata"

Après avoir chacun défié Bruges, le Cercle ou le Club, Roulariens et Eupenois se retrouvent pour la Coupe.

"Au fond de nous, on espérait tirer le Bruges de Preud’homme. Car ça permettait une grosse affiche et un stade garni de plusieurs milliers de supporters. D’autant plus au vu de la proximité entre les deux villes."

Mais ce sont les germanophones qui sont sortis du chapeau. "Entre guillemets, c’est un peu le tirage le plus catastrophique pour nous. D’une part, sportivement, ce sera ardu de se qualifier. D’autre part, Eupen ne drainera pas la grande foule."

Ceci étant, une fois sur la pelouse, Kevin Kis oubliera tout cela. "On s’attend à un match compliqué, mais on veut toujours gagner de telles rencontres. À nous de jouer sur nos qualités afin de créer une petite surprise."

Et l’ancien Panda de livrer une partie de la recette : "Priver Eupen de ballon est très dur, mais ce sera une priorité pour nous de conserver le cuir en nos rangs le plus longtemps possible. Le hic tient à ce que l’on ne se connaît pas encore tous très bien."

Verdict ce mercredi en fin de soirée...





"Un coach qui me va bien"

Du côté de Roulers, ils sont légion à avoir transité par des clubs de la province de Liège. Présentations avec Kevin Kis.

François Kompany (Seraing) : "L’an dernier, c’était un concurrent direct à l’arrière gauche. Là, il joue plus axial. Il m’arrive de l’héberger dans mon appart ."

Baptiste Schmisser (ex-Visé) : "Il nous apporte de l’expérience et du physique. Intransigeant dans les airs, il nous fait du bien."

Grégory Grisez (ex-Visé) : "Lui, c’est mon concurrent cette année. Mais la situation est saine."

Samy Kehli (ex-Seraing) : "Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Je ne parle pas de l’équipe mais bien de la D1B ! Un tel joueur a sa place en D1 belge."

Raphaël Lecomte (ex-Visé) : "Au début, il habitait Visé et on faisait le chemin ensemble. Du talent et de l’expérience."

Mathieu Cornet (ex-Huy) : "On s’est connu en équipe nationale U19. Niveau force et puissance, c’est très costaud."

Lilian Bochet (ex-Seraing) : "Il revient après une saison blanche à cause d’une blessure. Mais on voit de suite qu’il dispose d’une technique supérieure à la moyenne."

Arnauld Mercier (ex-coach Seraing) : "Il demande beaucoup de possession de balle; il veut voir jouer son équipe. Son expérience et sa science tactique apportent au club. C’est un coach qui me va vraiment très bien."