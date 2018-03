Moteur de la formation eupenoise, Luis Garcia avait l’air d’un enfant venant de recevoir un magnifique cadeau lors du maintien de l’Alliance.

"J’adore le jeu et les entraînements. Une fois la compétition présente, je veux toujours tout gagner. Ne me demandez pas pourquoi, mais perdre, cela a toujours été la m… à mes yeux. De plus, à mon âge, je vis chaque moment comme si c’était le dernier."

Pourtant, à 37 printemps, l’ancien joueur de l’Espanyol constitue encore et toujours un pion majeur et indispensable pour le matricule 4276. En fin de contrat, son avenir n’est pas encore (officiellement en tout cas) fixé.

"On a évoqué la saison prochaine avec la direction, on décidera ensemble mais le club respectera ma décision. Cette saison, je me suis senti vraiment bien. Mentalement et physiquement. Dès lors, pour moi, c’est ok pour prolonger l’aventure sur le terrain. Je ne veux pas encore stopper ma carrière active !"

Combatif, perfectionniste et talentueux, le milieu de terrain eupenois n’acceptera pas de laisser-aller lors de ces PO2.

"J’espère voir l’équipe profiter de notre fin de saison heureuse pour enchaîner les bonnes prestations. Bien sûr, le but de la saison a été atteint avec le sauvetage. Ce qui va nous permettre d’évoluer sans stress, de profiter. Néanmoins, pas question de se montrer relax !"

Des PO2 synonymes de bonus pour les Pandas. "Il s’agit du bon moment pour permettre à nos jeunes de s’exprimer sans obligation de résultat. Cependant, ils ont déjà prouvé pas mal de choses sous pression. Ces dix matches doivent aussi nous permettre, comme de nombreuses autres formations, de préparer le prochain exercice."

Toyokawa (entorse cheville), Valiente (mollet), Nurudeen (avec les U23 en tournoi à Barcelone) et Schouterden (choix) sont out. Retour de Leye.

Le noyau : Van Crombrugge, Niasse, Roufosse; Peybernes, Lotiès, Blondelle, Gnaka, Wague, Tirpan, George, Garcia, Diagne, Mulumba, Ocansey, Castro Montes, Raspentino, Koné, Leye.