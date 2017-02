À 36 ans (depuis le 6 février), Luis Garcia est déroutant !

Peu importe l’âge, sa technique reste un modèle du genre. Un diamant pour les yeux.

Mais, au-delà, l’Espagnol ne lésine pas sur les efforts, signe d’une condition physique toujours au top. "Je m’entretiens et je me sens vraiment bien", note-t-il avec son humilité habituelle. "Surtout, ma volonté de gagner, une fois sur un terrain, ne s’affaiblit pas. Le foot est une passion et un métier qui me donnent tout."

Mais cette discipline, cette hargne, l’ancien finaliste de l’Europa League avec l’Espanyol la transmet à ses équipiers en semaine aussi. "Quand il y a des tours de terrain à effectuer, il montre toujours l’exemple en emmenant le groupe", souligne-t-on dans l’entourage eupenois.

Le secret du numéro 10 ? "Mon style de vie. J’ai toujours été calme et pro.

(...)

