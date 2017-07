Malgré ses 36 printemps, Luis Garcia a conservé le goût du jeu et présente une aura bénéfique à tout le groupe eupenois.

Une défaite, un nul et trois victoires, comment jugez-vous la préparation ?

"Il faut insister sur le fait que l’on a croisé la route d’équipes de valeur. Ce que je préfère d’ailleurs. Car de telles rencontres permettent de progresser et de tenter de solutionner les difficultés qui se présentent. Mais le moment important de la saison, c’est ce week-end. Avec trois points à prendre."

Justement, sentez-vous l’équipe prête pour cette deuxième campagne de rang en D1A ?

"Bien sûr. Cependant, ce n’est un secret pour personne, une deuxième saison demande toujours confirmation et peut se révéler plus compliquée que la première. Nous ne serons plus une surprise pour nos adversaires !"

Vous êtes plus costauds que la saison dernière ?

"On a plus de joueurs d’expérience, c’est une réalité. Que ce soit via les transferts entrants ou, pour nos jeunes, via une saison au plus haut niveau. Cela devra nous permettre de concéder moins que les 84 buts encaissés. Avec des jeunes, on va former un bon mix et réaliser une campagne plus aboutie est envisageable."

Eupen est donc capable d’obtenir un meilleur classement que la 12e place ?

"Abordons cette campagne avec humilité : notre mission prioritaire sera de maintenir le club en D1. Nous verrons au fil des matchs si l’on est apte à envisager plus…"

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.