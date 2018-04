Claude Makelele balaie les bruits qui le rapprochent du Cameroun.

Depuis plus d'un mois, les rumeurs ont plus d'une fois rapproché Claude Makelele du poste de sélectionneur du Luxembourg. "Comme vous dîtes, ce ne sont que des rumeurs. Je suis bien ici à Eupen et je compte y rester. Maintenant, j'ai de l'ambition et je vais voir avec le club comment il envisage l'avenir."

Pour le déplacement à Lokeren, Claude Makelele dispose d'un groupe au complet hormis l'infortuné Ibrahima Diallo qui soigne son genou depuis le début de saison et qui continue à passer des examens pour déterminer la douleur qui reste présente. Des choix ont donc dû être effectués par le technicien français et c'est ainsi que, entre autres, Schouterden, Diagne, Valiente ne figurent pas dans la sélection.

Le noyau : Van Crombrugge, Peybernes, Lotiès, Mulumba, Kone, Lazare, Leye, Garcia, Mouchamps, Castro Montes, Wague, Raspentino, Toyokawa, Blondelle, Tirpan, Gnaka, George, Ocansey, Niasse, Nurudeen.