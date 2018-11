Depuis plusieurs semaines, Claude Makelele voit défiler les motifs de satisfaction.

"Avoir pu enchaîner deux victoires de rang à domicile est appréciable, nous qui avions déjà été battus quatre fois au Kehrweg. Elles sont d’autant plus précieuses que tout le monde s’est réveillé, en ce milieu de semaine, dans le bas du tableau. Cela témoigne de notre obligation de demeurer concentrés et attentifs !"

D’autant plus à Lokeren qui "étrennera" Trond Sollied, son nouveau coach. "On a déjà été confrontés à ce phénomène, cela ne change rien à notre approche. On est conscients de la place inadaptée de Lokeren, cette équipe a le potentiel de viser un meilleur classement. Ce qui me réconforte aussi avant d’aller à Daknam est que, désormais, on voyage mieux."

Afin de mettre tous les atouts de son côté, le coach français avait offert un jour de congé complet ce vendredi. "La récupération physique est importante, la mentale est essentielle. Vu que j’exige beaucoup de mon groupe, qui respecte de mieux en mieux les consignes données sur ces deux aspects, je voulais qu’ils gardent l’esprit reposé afin de poursuivre notre spirale positive actuelle."