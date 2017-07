Eupen Le Diable a assisté au match entre leset Mönchengladbach : il a été séduit

Installé dans la tribune, Thorgan Hazard n’a pas disputé à la rencontre amicale entre Eupen et Mönchengladbach. Toujours blessé, le Brainois n’en a pas manqué une miette et a été séduit par la prestation des Pandas et de son nouvel attaquant, Moussa Diallo.

Eupen : "C’est une bonne équipe. En première mi-temps, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, ils se sont créé pas mal d’occasions. En seconde période, on était plus dominateur, on avait un peu plus le ballon et on est bien revenu dans le match. Ils ont aussi déjà plus de préparation que nous mais je les ai trouvés intéressants, j’espère qu’ils feront une bonne saison."

Moussa Diallo : "Dès sa montée au jeu, il a inscrit un beau but et on peut directement voir qu’il a des qualités physiques et de finition. Il vient d’arriver, et les supporters chantent déjà son nom. Je pense qu’il va faire une bonne saison et j’espère qu’il aidera Eupen à atteindre ses objectifs."

Sa situation : "J’espère ne plus être embêté par les blessures car ça m’a un peu arrêté dans ma saison. J’espère pouvoir disputer le plus de matches possible. Je me sens bien dans cette équipe, je trouve de plus en plus mes marques et j’espère tout simplement faire mieux que l’année passée."

Son avenir : "Si je reste à Mönchengladbach, c’est que je m’y sens bien. Je suis dans un bon club, malheureusement on n’a pas l’Europe cette saison, mais ça va nous permettre de nous concentrer uniquement sur le championnat et sur la Coupe. On a un bon noyau, et on est dans une bonne compétition, donc c’est à nous de tout faire pour retrouver l’Europe."