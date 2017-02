Eupenois de naissance, Michaël Lallemand (24 ans) a joué pour les jeunes de l’AS (1998-2004). Après un séjour de sept ans au Standard, l’avant a débuté chez les hommes avec l’Alliance (2011-2015). "Footballistiquement, j’ai grandi chez les Pandas ", note le joueur prêté à l’Antwerp par Courtrai. "J’y ai connu le monde pro et c’est grâce aux Noir&Blanc que j’ai pu découvrir la D1 avec Courtrai."

Car, au Kehrweg, l’Eupenois est arrivé après la descente et avant la remontée. "À trois reprises, on a failli monter. Ce qui a constitué déceptions et frustrations. Mais c’est le foot…"

Même éloigné des cantons de l’Est, l’attaquant y conserve ses racines. "L’équipe première, j’allais déjà la voir quand je jouais chez les gamins. Ce club est voisin de chez moi et je le connais. Ma famille, mes amis, ma copine… et même moi, y habitons encore."

Dès lors, le cœur reste accroché à l’Alliance. Qui affronte Courtrai, avec qui il sera encore sous contrat la saison prochaine. "Attention le vrai Courtrai, ce n’est pas celui qu’Eupen a éliminé (4-0) en Coupe. C’est celui capable d’aller gagner au Standard ! Le staff eupenois connaît assez le foot pour le savoir."

Et l’auteur de 18 buts (lors de la saison 2013-2014 avec les Schouterden, Mata et Kabasele) de préfacer le duel de ce samedi.

(...)

