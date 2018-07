Afin de comprendre le quiproquo qui s’est déclenché à la fin du match des Pandas chez les Blauw&Zwart, il faut remonter au 21 juillet dernier.

Lors de la réception de Tubize, on joue la 35e minute lorsque Danijel Milicevic se blesse à la cheville droite. Le diagnostic du staff médical est clair : le milieu de terrain bosnien souffre d’une entorse.

On est alors à huit jours de la reprise en championnat et le Panda, de retour au bercail après ses aventures carolos, gantoises et messines, fait l’impasse sur les séances de début de semaine.

Il reprend collectivement jeudi, tout en étant encore clairement diminué par la blessure encourue cinq jours plus tôt.

Vendredi, Claude Makelele confirme bien sa présence dans le groupe pour Bruges. Quand la sélection tombe samedi, après le dernier entraînement, Mili fait partie des 19 joueurs repris.

Pourquoi Claude Makelele l’a-t-il sélectionné et emmené avec l’effectif à Bruges ? Certainement parce qu’il voulait attendre le jour J avant de trancher.

Pourquoi Claude Makelele a-t-il finalement décidé de se passer des services de son milieu de terrain offensif ? Certainement parce qu’il ne l’a pas jugé suffisamment rétabli que pour combattre à Bruges. Puis, surtout, le coach français a une vision à moyen, voire à long terme. Et il voulait éviter de voir Milicevic rechuter après avoir repris trop tôt.

On ne peut que lui donner raison s’il a ainsi réfléchi et agi.

Dès lors, pourquoi, ces paroles intrigantes ("demandez au staff médical") et cet air mystérieux de Danijel Milicevic, au sortir des vestiaires ? Car le Panda désirait absolument jouer cette partie en Venise du Nord. Sans vouloir songer au risque pris.

Finalement, cette histoire apparaît comme une tempête dans un verre d’eau entre un coach ayant une réflexion à long terme et un joueur en ayant une à court terme.

Bonne nouvelle : Mili s’est bien entraîné ce lundi. Et d’ici samedi et la venue des Carolos, il devrait être pleinement opérationnel. Et ainsi récupérer sa place, Megan Laurent ayant montré son manque de répondant actuel.