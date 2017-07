Il y a du talent dans les divisions inférieures ! Même s’il ne s’agit que d’un match amical face à des U23 (de Cologne), Moussa Diallo a pleinement réussi ses débuts avec Eupen.

"Clairement, je ne m’attendais pas à avoir le bonheur d’inscrire trois buts en une mi-temps", clame l’ancien joueur de La Calamine (D2 amateurs). "Mes équipiers m’ont d’ailleurs chambré afin que je travaille mes célébrations."

Pour ceux qui le connaissaient, le goléador a confirmé son sens aiguisé du but et son opportunisme. Ceux qui ignoraient ses qualités les ont vite applaudies. "L’important à cette période, comme ce sera le cas tout au long de cette saison, ce sont les minutes que l’on va m’octroyer."

Bien sûr, croire que le numéro… 21 va transpercer les défenses de D1 aussi aisément est utopique… "J’ai entendu certains, vu ma réussite et mon numéro de vareuse, dire que j’étais le nouveau Henry. Il ne faut surtout pas s’enflammer : je ne suis pas Henry, je suis Diallo ! D’ailleurs, je désirais le numéro 11, Eupen m’a donné le 21."

Le protégé de Dominique Bonanno, qui le guide depuis longtemps, est sorti un peu avant la fin. "Pour recevoir les applaudissements", ironisait Jordi Condom. "Deux séances par jour, je n’y suis pas habitué. Dès lors, quand j’ai senti une petite gêne, j’ai préféré ne prendre aucun risque. Mais les kinés savent d’où je viens et me conseillent."

Le jour de congé (dimanche) lui aura fait du bien. D’autant que son rôle n’est plus juste d’attendre les ballons dans le rectangle adverse ! "Il y a encore des choses à rectifier. Cependant, je remercie M. Sluysmans, mon coach à La Calamine, de m’avoir demandé plus de travail défensif en fin de saison. Sans quoi la transition aurait été encore plus ardue."

Reste à convaincre, entraînement après entraînement et match après match…