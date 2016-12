Tout comme c’est le cas lorsqu’il quitte le terrain après s’être rendu coupable de l’une ou l’autre approximation voire erreur, Babacar Niasse était très détaché, relax, au moment d’évoquer une des plus belles et plus convaincantes victoires d’Eupen cette saison. "C’était essentiel de bien terminer l’année et de bien réagir après avoir connu quelques résultats moins positifs. Nous étions venus ici avec l’intention de tout donner, d’aller chercher la victoire coûte que coûte. Et nous avons réussi…"

Cette fois-ci , le jeune gardien sénégalais de vingt ans se sera montré irréprochable voire décisif. Sur ce sujet-là aussi, Babacar se montrait philosophe. "C’est vrai que j’ai fait un bon match mais vous savez, parfois, il y a des jours où l’on est un peu moins bien et parfois, il y a des jours où l’on est mieux. Et face à Ostende, ce fut un bon jour pour moi. Je suis resté bien concentré tout au long de la rencontre et mon arrêt sur le penalty de Musona en témoigne."

Avec cette victoire, l’Alliance garde ses rivaux dans l’optique du maintien à distance respectable. Mais pour Babacar Niasse, ce n’est pas là que se situe l’objectif des Pandas. "Pour le moment, nous ne devons pas nous focaliser sur les résultats de nos concurrents, nous ne devons regarder que nous-mêmes. Nous avons suffisamment de qualités pour agir de la sorte. Cette victoire nous permet de partir quelques jours en vacances l’esprit tranquille et nous pourrons alors reprendre en janvier sans trop de pression."

Et c’est peut-être cette configuration qui convient le mieux aux jeunes eupenois.