Même si, mathématiquement, les Mouscronnois peuvent encore revenir à la hauteur d’Eupen, l’Alliance a plus que probablement assuré sa pérennité en D1 samedi soir en prenant la mesure de Courtrai.

Après avoir connu une reprise délicate en 2017, les Pandas ont su inverser une tendance délicate au bon moment. Symbole de ce changement de direction, le jeune latéral droit sénégalais Moussa Wague qui est revenu dans l’équipe à La Gantoise et dans un nouveau système en 5-4-1 instauré pour l’occasion par Jordi Condom. Un système tactique synonyme de six points sur six et, qui plus est, de deux clean sheets. Les deux premières de la saison en championnat.

"Nous avons su trouver la solution au bon moment de la saison alors que l’on se cherchait un peu. Tout comme à La Gantoise, nous avons su rester compact, nous n’avons laissé que peu d’espace à l’adversaire et nous avons avons trouvé la faille chez lui pour prendre les trois points à chaque fois. Et même si nous avons connu des hauts et des bas, je pense que notre maintien est mérité."

Un sentiment de travail accompli que partageait également le dernier rempart eupenois, Hendrik Van Crombrugge. "Lors de nos deux dernières victoires, nous n’avons peut-être pas montré notre plus beau football mais quand tu joues le maintien, seuls les points comptent. Nous avons su être des guerriers et afficher la mentalité qu’il fallait au bon moment. Après un début d’année délicat, le coach a décidé de changer de système tactique. Si tout le monde a été surpris au début, nous avons vite constaté que cela nous convenait."

Avec ce maintien acquis, la saison d’Eupen est donc réussie. Surtout quand on lui ajoute le parcours en coupe de Belgique. "Oui, nous avons vécu de bons moments même si nous avons eu l’une ou l’autre mauvaise passe. Mais le plus important est que le groupe ait bien réagi et qu’il ait montré beaucoup de ressources. Maintenant, il reste à l’Alliance à se stabiliser en D1 et pour cela, nous avons montré une bonne base pour y parvenir."