L’annonce du décès de l’ex-Panda Ntuthuko Radebe suite à un accident de la route en Afrique du sud, a jeté un froid sur le Kehrweg, mardi en fin de journée. Apprécié de tous grâce, entre autres, à sa bonne humeur, le latéral gauche sud-africain manque déjà à ses ex-coéquipiers.

Jordi Condom (coach AS Eupen) : "C’est difficile de vivre une telle situation, il n’y a pas de mot pour expliquer ce que je ressens. Je le connaissais depuis son arrivée à Eupen, il y a 5 ans. Il y avait le boulot, le rapport entre coach et joueur mais en tant que personne, c’était quelqu’un au top. Encore une fois, c’est compliqué de perdre une personne qu’on appréciait…"

Florian Taulemesse (AEK Larnaca) : "C’est une triste nouvelle et je n’y croyais pas quand j’ai reçu plusieurs sms de différents ex-coéquipiers mardi en fin de journée. C’était un bon gars, ouvert et apprécié de tout le monde, toujours souriant. Alors qu’il était très souvent sur le banc, il n’a jamais eu un mauvais comportement. Que du contraire, il était toujours content pour les autres. On dit souvent que les meilleurs partent toujours en premier et si c’est le cas, il en faisait assurément partie…"

Hendrik Van Crombrugge (gardien AS Eupen) : "Comme tout le monde, je suis toujours sous le choc de cette triste nouvelle d’autant que c’était un garçon très positif, toujours très joyeux. Il était capable de mettre l’ambiance dans le vestiaire et de nous remonter le moral quand c’était nécessaire. On ne pouvait pas se disputer avec lui tant il était naturellement gentil. Dans le vestiaire, c’était notre rayon de soleil qui, malheureusement, ne brillera plus dorénavant…"

Michael Radermacher (Team manager Eupen) : "La nouvelle nous a choqués mardi juste avant l’entraînement du soir. Quand tu apprends ça, ça te coupe les jambes… Tout le monde l’appréciait tellement il était toujours souriant, de bonne humeur, en train de blaguer. Il était souvent sur le banc et pourtant, je ne l’ai jamais entendu se plaindre ou tenir des propos négatifs. Quand il est parti en mai, il nous a dit qu’il n’était un joueur d’Eupen mais qu’il reviendrait nous voir tant nous avions été comme une famille pour lui…"