Auteur d’un but à Bruges, Éric Ocansey a cependant du mal à convaincre les suiveurs eupenois. Même s’il est clair qu’il a (vait) un potentiel.

Il semble loin le temps où, suite à un crochet intérieur réalisé avec vitesse et dextérité, il se plaçait en position idéale face au but. Dépassant son adversaire avant d’adresser des frappes enroulées aussi puissantes que millimétrées.

Cela nous ramène à la soirée du 15 octobre 2016 lorsque le Ghanéen avait permis aux Pandas , grâce à un doublé, de passer devant au retour des vestiaires lors d’un déplacement à Waasland (4-2, score final). "J’espère que de telles récompenses se reproduiront", lâche-t-il avec un large sourire. Depuis, le flanc, gaucher, n’a réédité l’exploit qu’à une reprise, contre Malines (4-1) l’an dernier.

Avec désormais une concurrence accrue au sein de l’effectif, Éric Ocansey doit se méfier de la venue de Mamadou Fall. "Les nombreuses arrivées cet été ont amené un surplus de qualités aux entraînements. Le staff a aussi clairement fait passer son message."

D’autant plus après le départ chaotique des Pandas . Mais, aujourd’hui, l’optimisme a repris le dessus au Kehrweg. "Le but principal de ce week-end ? Gagner. Si c’est possible ? Bien sûr que oui", affirme le Ghanéen, très confiant, comme lors de chacune de ses prises de parole.

"Nous avons une équipe compétitive, solidaire emmenée par un grand coach. À partir du moment où l’on affichera la même mentalité que celle qui a été la nôtre lors de nos deux dernières sorties, la possibilité de réaliser de belles performances sera réelle."

Malgré le 6 sur 6 précédant la trêve internationale, le gaucher avouait son contentement d’avoir eu un week-end sans compétition.

"Cela nous a autorisés à passer plus de temps sur les terrains d’entraînement, ce qui a permis au coach de corriger, sans l’excitation d’un match approchant, pas mal de détails."

Tout en organisant, aussi, une visite dans un parc d’attractions allemand en guise de team building. Souvenirs de montagnes russes à la clé. "C’était ma première expérience dans un roller coaster", dit-il avec un sourire effrayé qu’il confirme par un "c’était aussi la dernière fois"…