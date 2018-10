Comme à Genk, l'avant ne sera pas dans les 18 contre Anderlecht !

Ce n'est finalement qu'une demi-surprise : David Pollet ne sera pas présent dans la sélection de Claude Makelele pour la venue d'Anderlecht. C'est ce qui ressort de la sélection officialisée par le coach français au terme de la dernière séance d'entraînement qui vient de se terminer.

Depuis son arrivée au Kehrweg, si l'on ne peut surtout pas lui enlever sa bonne volonté et son courage, David Pollet n'a que peu apporter au collectif panda. De plus, un avant qui ne marque pas a toujours plus de difficultés à évoluer en confiance.

L'ancien attaquant de Gand et... d'Anderlecht n'est pas le seul à faire les frais de la sélection du coach eupenois. Comme depuis quelques semaines désormais, Diawandou Diagne, Juliann Schauerte et Alessio Castro Montes sont également écartés. Tout comme Yagan, lui aussi déjà absent à Genk il y a huit jours.

Par contre, Lotiès est confirmé dans un groupe que comporte bien Milicevic et Mulumba, gênés par des petits soucis en semaine. Mais ils avaient continué à s'entraîner.