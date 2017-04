À mi-parcours dans ces PO2, Eupen est distancé par Genk tout en restant invaincu : une victoire et quatre partages.

"On a toujours joué pour la gagne et l’on aurait d’ailleurs mérité de glaner deux victoires supplémentaires, contre Lokeren et à Courtrai", pointe Christoph Henkel, le directeur général de l’Alliance. "Nous avons fait preuve de sérieux et nous avons pu assister à des parties intéressantes."

Mais, alors qu’il reste encore cinq joutes à disputer et quinze unités à conquérir ("Rien n’est décidé et Eupen peut encore nous menacer", signalait Albert Stuivenberg), le Colonais balaie d’un revers les rêveurs européens. "Toutes ces bonnes prestations ne doivent pas nous conduire à penser à l’Europe. Oubliez cela ! Terminer deuxième, voire troisième de cette mini-compétition serait déjà une performance très acceptable."

Toutes ces joutes rafraîchissantes ne doivent cependant pas faire oublier la construction d’un effectif pour la saison prochaine.

Le 25 février dernier, suite au succès (1-2 à Lokeren) prolongeant officiellement le bail des Pandas en D1A, la direction eupenoise saluait le fait de bénéficier de plus de temps que l’été dernier pour s’attacher à la composition du noyau version 2017/2018.

[...]

