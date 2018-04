Le Français, auteur de son 3e but panda, reconnaissait la faible qualité de la prestation de l'équipe.

Si Luis Garcia a permis à Eupen d'éviter la défaite, Florian Raspentino avait sauvé la plus que pâle première période des Eupenois.

Florian, ce n'était guère brillant face au Beerschot !

"C'est vrai, ce match a été plus compliqué que prévu au départ. L'égalisation de Luis (Garcia) en fin de match nous sauve littéralement d'une entrée en matière totalement négative. On n'a pas été à niveau contre les Anversois, on doit vite se reprendre."

N'avez-vous pas sous-estimé cette équipe qui a loupé la monté en D1A dans les arrêts de jeu au CS Bruges?

"Le Beerschot est une équipe jouant bien au ballon (malgré les absences de Losada, Messoudi et Placca Fessou, Ndlr) et que l'on n'a pas pris par-dessus la jambe. Mais il faut reconnaître que l'on a peut-être relâché et que l'on s'est fait surprendre. On a tout de même la chance d'avoir pris un point... En tout cas, on n'a aucune excuse à faire prévaloir et l'on doit juste se remettre au travail directement."

On n'a pas vu non plus une motivation extrême. Vous êtes d'accord ?

"Comme joueur professionnel, on se doit d'être motivé pour chaque match que l'on dispute. On doit jouer chaque rencontre de ces PO2 pour le gagner, on ne sait pas ce qui pourrait alors arriver au final. Le maintien était un moment magnifique mais la saison n'est pas pour autant finie."

Parlez-nous de votre but. Un hasard, cette volée ?

"On avait discuté avec Rémi (Mulumba) avant la rencontre. En l'absence de Luis Garcia, il donnait les corners. Et l'on s'était mis d'accord : s'il mettait sa main sur sa tête au moment de délivrer le coup de coin, cela signifiait qu'il essayer de me trouver juste à l'extérieur du rectangle. Le ballon m'est bien parvenu et, même si ma frappe est passée entre les jambes de plusieurs défenseurs et a été déviée, je suis très heureux d'avoir inscrit ce goal. Mon troisième pour Eupen."

Comment était le coach après cette prestation peu emballante ?

"Il n'était pas content du match et encore moins de nous. On doit vite se mettre dedans sinon on va risquer de s'ennuyer dans cette mini-compétition. Or, on doit se faire plaisir."