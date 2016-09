Robert Waseige: "Eupen ? Un coup de cœur"

Eupen

Toujours attiré par le jeu, Robert Waseige n’hésite pas à se déplacer pour assister à diverses rencontres.

Ainsi l’ancien coach de Liège et du Standard, notamment, a-t-il pu évaluer le potentiel eupenois lors de la venue d’Anderlecht. "Il y a des classiques du foot maîtrisés et magnifiquement appliqués par cette équipe. La verticalité est utilisée à bon escient, toujours afin de pénétrer la défense adverse et de lui faire mal."

Au-delà de ces propos, le Mage de Rocourt semble s’être réellement amusé au Kehrweg. "Eupen, c’est un coup de cœur. Il y a de la fraîcheur dans son jeu, une envie de jouer en première intention. Puis, cette équipe dispose de joueurs excessivement rapides capables de faire très mal à leurs opposants."

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.