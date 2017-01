Eupen Arrivé pour le stage au Qatar, Silas Gnaka a pris place sur le banc eupenois contre le Standard. Le défenseur évoque son parcours.

Comme bon nombre de ses partenaires eupenois, Silas Gnaka a suivi la même filière : académie de Dakar, matches internationaux en Espagne et Eupen comme finalité.

Si le défenseur ivoirien a été éloigné, jeune, de sa famille (4 frères et 4 sœurs), il l’a géré. Et accepté. Car il s’agit d’un choix à long terme.

"Se retrouver sans la proximité de ses parents à 13 ans n’est pas toujours évident, je dois le reconnaître. Néanmoins, réussir dans le football ayant toujours été ma volonté, je devais assumer ce choix. Il existe des sacrifices à consentir si l’on veut atteindre le haut niveau. Et cette séparation avec mes parents en faisait partie."

Justement, à partir de quel moment se rend-on compte, lorsqu’on est adolescent, que le foot ne sera pas un simple passe-temps mais bien un travail à plein temps ? "Quand on commence à sortir du Sénégal et à voyager en Europe afin de disputer des rencontres amicales internationales. Le plus souvent à Barcelone ou ailleurs en Espagne. Là, tu vois déjà certaines contraintes du métier."

Ces obligations , pour un jeune homme, forgent le caractère. Car les rêves n’aboutissent pas pour ceux qui, moralement, ne suivent pas la cadence.

"Jamais, la volonté d’arrêter tout ne m’a traversé l’esprit. Pour moi, mon arrivée à l’Académie de Dakar était un premier pas. Mais j’avais en tête un second à franchir : rejoindre l’Europe. Vu le résultat, on se dit que ces années de travail finissent par payer."

(...)