Le moment aurait été hautement historique en cas de qualification pour la finale. Néanmoins, avoir atteint le dernier carré de la Croky Cup reste un exploit pour Eupen, un cercle à peine arrivé de D2 !

Une demi-finale atteinte après s’être défait de Roulers (vainqueur du premier tour en D2) en Flandre, d’avoir sorti le FC Bruges, finaliste l’an dernier, et Courtrai, sans discussion. Pas de tout repos ce parcours !

"Quand tu es si proche d’une finale, tu ne peux que ressentir de la déception après l’élimination", témoignait Mamadou Sylla, encore une fois généreux dans ses efforts tout en étant dans le rectangle aux moments voulus. "On s’est donné à fond car on voulait écrire une histoire incroyable pour le club. Néanmoins, on doit être fiers de notre parcours."

Une Coupe de Belgique qui avait permis aux seconds couteaux de s’exprimer à Roulers, à Blondelle de crucifier son Club et à Niasse de prendre du temps de jeu et de réaliser le seul clean sheet de la saison, contre Courtrai.

"Peu de fans ou de gens du milieu du ballon rond nous attendaient aussi loin dans cette épreuve", signalait Diawandou Diagne. "Il s’agit de la fin d’une très belle histoire. On a perdu, certes, mais avec dignité et en combattant jusqu’au bout. La Coupe nous a offert de bons moments, le plus important restant à venir en assurant la survie du club au sein de l’élite."

Un maintien sonnant comme une évidence dans la bouche du Flandrien d’adoption qu’est Christophe Lepoint. "Eupen présente des qualités pour poursuivre en D1. Et, entre la 10e et la 12e place, pas dans le fond de tableau ! Je lui souhaite beaucoup de bonheur dans son entreprise. Tout comme à Mouscron où j’habite."

Et Lepoint d’enchaîner: "Même après notre succès 3-0 lors du match d’ouverture, j’étais convaincu des qualités de ce groupe, banc inclus. Et là, ils viennent d’intégrer Dompé et Brüls en plus…"

Comme le signalaient les fans à l’égard de Florian Taulemesse ("merci pour tout"), le football belge remercie le vent de fraîcheur amené par les Pandas.