C'était dans l'air depuis quelques semaines, Florian Taulemesse voulait quitter Eupen car cela faisait trois mois qu'il ne recevait plus les faveurs du staff technique. Garçon entier, l'attaquant gardois vivait mal cette situation et, à six mois de la fin de son contrat, il a préféré quitter le Kehrweg.

Au cours des trois saisons et demies qu'il sera resté à l'Alliance, Florian Taulemesse aura inscrit la bagatelle de 45 buts. Il laissera donc un vide sur le terrain mais aussi auprès des supporters germanophones dont il était très vite devenu le chouchou.

Dans le communiqué de presse officiel, le directeur général de l'AS Eupen Christoph Henkel a tenu à féliciter le buteur français: « Florian était un modèle d’engagement pour son équipe et il a inscrit de nombreux buts, dont certains furent déterminants. La collaboration avec lui a toujours été exemplaire et nous garderons de lui un excellent souvenir. Nous lui souhaitons bonne chance pour la poursuite de sa carrière. Bon vent et merci Florian ! »