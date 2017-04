Eupen tentera d'inscrire à Genk son premier but en PO2...

Jordi Condom et les Pandas l'affirment depuis le début : s'ils ont l'envie de gagner ces PO2, ils ont aussi la volonté d'avoir un maximum de matches à enjeu ! Dès lors, aucune alternative ce mercredi, il faudra vaincre Genk, l'incontestable leader avec six unités d'avance ! "Les Limbourgeois s'affichent comme l'équipe en forme du moment en Belgique", signale Jordi Condom. "On n'a rien à perdre, même si l'on sait que l'écart sera très grand, à mi-parcours, si l'on ne gagne pas."

Face à Genk, en championnat, les Pandas n'avaient pas réussi à trouver le chemin des filets (2-0 et 0-1). Et les Limbourgeois n'ont, jusqu'à présent, pas encore concédé le moindre but dans ces PO2 ! Ce qui complique encore plus la mission des Germanophones. "Voilà une motivation supplémentaire, on tentera d'être les premiers à leur inscrire un but", termine le coach espagnol du Kehrweg, qui retrouve Timmermans. "Nico a joué 45 minutes avec la Réserve et remplace numériquement Blondelle, pas suffisamment remis du coup de coude reçu à Courtrai. Par ailleurs, Cases doublera Lazare, touché à la cuisse."