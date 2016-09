Un déplacement à Roulers pour Eupen en Coupe: 500 kilomètres aller-retour !

Eupen

Eupen se rend ce mercredi soir à Roulers. La route sera longue: 500 kilomètres aller-retour. C’est le plus long déplacement de la saison pour les Pandas. Encore plus long qu’Ostende ou Courtrai.

Malgré la distance, Jordi Condom n’a pas envisagé de mise au vert dès la veille. "Non, nous partirons de notre stade aux environs de 11h avec 14 joueurs et trois ou quatre autres nous rejoindront plus tard. Nous nous arrêterons dans un hôtel de la région de Roulers pour manger et ensuite, nous ferons une promenade d’une demi-heure avant de faire la sieste et de nous rendre au stade. Samedi pour Bruges, c’était différent car la rencontre avait lieu à 18h et cela a perturbé nos habitudes. Nous étions donc partis au vert la veille. Mais cette fois, ce n’était pas nécessaire."

Pour le coach catalan, l’organisation choisie par les dirigeants de l’Alliance est la plus adaptée. Ayant presté la majorité de sa carrière en Espagne, il relativise les distances à parcourir pour un match dans notre pays. "Dans mon pays, parfois, il y a des déplacements qui durent 7, 8 heures et personne ne se plaint. Et puis, quand on est footballeur pro, cela fait partie du métier. Faire une route de 500 kilomètres le jour du match ne doit pas être quelque chose de perturbant."

Ce qui est plus ennuyant, c’est la répétition des longs déplacements. Quand cela se répète en l’espace de quelques jours, comme ici, cela peut être compliqué à gérer au niveau de la condition physique. C’est pour cela que, cette semaine, nous travaillons essentiellement la récupération. Et c’est pour cette raison-là aussi que j’envisage de faire tourner l’effectif et de donner du temps de jeu à certains joueurs qui n’en ont pas eu beaucoup jusqu’à présent."

Rotation ou pas, les Eupenois ont enregistré... trois défaites en déplacement cette saison, en autant de matches. La route a beau ne pas les ennuyer, les Pandas s’exportent plutôt mal...