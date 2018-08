L'Ivoirien Moussa Wague passe ses tests médicaux en Catalogne.

On connaît les liens entre Josep Colomer et Barcelone. Moussa Wague, le latéral droit d'Eupen est bel et bien arrivé aujourd'hui sur le sol espagnol afin d'y passer les tests médicaux.

Verra-t-on dès lors bientôt un ancien Panda revêtir la prestigieuse vareuse catalane ? On 'y est pas encore. Dans un premier temps, l'Ivoirien évoluera avec le Barça B. Avant de, normalement, intégrer l'équipe première afin d'y être la doublure de Nelson Semedo ! Cela, c'est la théorie. En son temps,Diawandou Diagne avait eu l'honneur d'être prêté au grand club espagnol. Mais il s'est contenté de l'équipe B, sans jamais parvenir à s'ouvrir les portes du grand Barça. Néanmoins, le cas n'est pas totalement similaire. Affaire à suivre...