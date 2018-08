Anderlecht a parfaitement négocié son début de saison: quatre victoires en quatre rencontres, 13 buts marqués, 4 encaissés. Bruges a perdu ses premiers points dimanche dernier à l'Antwerp (1-1) suite à une erreur du gardien Karlo Letica en fin de rencontre. Porté par son duo Ivan Santini-Nany Dimata, respectivement auteurs de 7 et 4 buts, Anderlecht se déplace chez son rival avec 2 unités de plus et un moral gonflé à bloc.L'entraîneur brugeois Ivan Leko devra composer avec les blessures de plusieurs joueurs (Jelle Vossen, Clinton Mata, Marvelous Nakamba et Krépin Diatta) alors que Wesley est suspendu. Le Croate se retrouve avec très peu de solutions offensives et pourrait devoir lancer d'emblée sa dernière recrue, l'Iranien Kaveh Rezaei, tout juste transféré de Charleroi.Didillon - Milic, Bornauw, Vranjes - Najar, Saelemaeker - Makarenko, Trebel - Santini, Dimata, Gerkens: Letica - Denswil, Mitrovic, Poulain - Danjuma, Rits, Vormer, Dennis - Vanaken - Wesley, Rezaei