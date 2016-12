Une seule rencontre suffit-elle à infléchir de manière significative le cours de la saison d’un club ? Peut-elle avoir contribué à lui imprimer une impulsion déterminante ? Depuis le lendemain de la Noël 2015, on est tenté de le croire. C’est ce jour-là qu’un Club Bruges métamorphosé a sans doute jeté les bases de son futur triomphe.

Ce jour-là, le Club se déplaçait à Courtrai, sa plus féroce bête noire, qu’il n’avait plus domptée, au stade des Éperons d’or, depuis 2009. Il venait de subir deux affronts : une défaite au Standard (2-0) et un revers, plus cuisant encore, à domicile (1-4), devant son grand rival anderlechtois. Ces deux échecs l’avaient relégué à la 3e place, à six unités du leader gantois. Le Club venait aussi d’entériner le départ de Victor Vazquez, sa star catalane dont une accumulation de blessures avait rendu ses titularisations trop intermittentes et avait atténué son impact sur le jeu. Le départ de Vazquez devait libérer Vanaken, qui tardait à assumer le rôle de patron que Michel Preud’homme lui avait implicitement dévolu.

[...]

