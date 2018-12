Wesley Moraes sera-t-il encore brugeois au mois de janvier prochain ?



La question fait grand bruit dans les couloirs du Jan Breydel. Après un début de saison plus que remarqué, notamment avec un 5 sur 15 récolté en Champions League et, à quelques jours du match retour face à l’Atlético, son ancien club, l’avant-centre du Club de Bruges suscite l’intérêt de plusieurs formations anglaises. À en croire le journal The Sun, Unay Emery aurait jeté son dévolu sur le jeune joueur brésilien. Toujours selon le tabloïd anglais, Arsenal préparerait une offre de près de 17 millions pour l’attaquant brésilien qui avait déjà été approché l’été dernier par la Lazio. "Pas facile de refuser pareille proposition," avoue Wesley. "C’était mieux pour moi de rester à Bruges pour poursuivre mon apprentissage. Normalement, je dois rester jusqu’au mois de juin prochain…"

Il n’empêche que la direction brugeoise s’est d’ores et déjà mise à la recherche d’un nouvel avant-centre, tout comme d’ailleurs de deux défenseurs, un latéral créatif et un central avec des capacités de relanceur...