Même si Dennis s’est distingué d’emblée, le Club Bruges explore toujours le marché dans l’espoir de dénicher un - second - successeur d’Izquierdo, toujours en instance de départ. Sera-ce Luis Sinisterra, le jeune Colombien d’Once Caldas dont son entraîneur, Francisco Maturana a confirmé le départ mais dont Bruges n’a toujours pas annoncé l’acquisition, bien que le joueur soit venu à Bruges ?

Ou sera-ce, plutôt l’Argentin d’Independiente Martin Benitez (23 ans), que le Club avait déjà espéré acquérir l’hiver dernier ?

Une chose est sûre : si le Club n’a pas encore émis d’offre officielle, il le fera dans les tout prochains jours. Il est même prêt à débourser entre 3,4 et 3,5 millions d’euros pour attirer à Bruges cete élément offensif.

À l’inverse, Denswil - qu’officiellement une blessure a contraint à déclarer forfait, ne devrait pas s’attarder à Bruges.

La prestation d’Eupen a plu à son entraîneur, simplement déçu du résultat : "Le score de 3-1 est exagéré. On méritait mieux. On devait reprendre confiance après notre off day contre Zulte Waregem. C’est fait. En jouant de manière compacte, en fermant bien le jeu et en cherchant d’exploiter la vitesse de nos flancs. Dommage ce penalty, qui sanctionne un péché de jeunesse. Cela me tracasse un peu car on en avait parlé; Après le repos, on a fini par donner trop d’espace à Refaelov et consorts. "

Ivan Leko se voulait, une fois encore, optimiste : "On n’a pas livré un match parfait mais on n’a pas déjoué non plus. On devait reprendre confiance, après Basaksehir. J’ai bien aimé ce Limbombe concentré et collectif et je suis content que Diaby ait enfin retrouvé le chemin des filets."