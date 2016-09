Björn Engels opéré avec succès vendredi garde le moral

F.C. Bruges

"Je reviendrai plus fort qu'avant", a assuré sur twitter l'infortuné défenseur du FC Brugeois Björn Engels, opéré avec succès à l'épaule vendredi. "J'ai d'ailleurs déjà prouvé qu'une longue revalidation n'affecte pas mon potentiel, et ce sera donc encore le cas cette fois..."

Engels, pour rappel, avait dû faire une croix sur l'Euro en France à cause d'une blessure à la cuisse, et avait précédemment déjà été longtemps sur la touche en raison de problèmes au genou. Cette fois c'est la Ligue des Champions qui lui passe sous le nez, même s'il y a participé pendant une cinquantaine de minutes lors du premier match de mercredi face au champion d'Angleterre Leicester City (0-3).

C'est d'ailleurs précisément au cours de cette rencontre que s'est produit le drame. Une grossière poussée des deux mains dans le dos de l'attaquant algérien Islam Slimani a en effet propulsé Engels sur son gardien Ludovic Butelle qui s'était précipité pour s'emparer du ballon. A la sortie de cette violente collision, on avait relevé le blessé l'épaule en compote, plusieurs ligaments étant déchirés.

Opéré vendredi au lendemain de son 22e anniversaire, Björn Engels ne rejouera pas avant 2017.

Il n'en conserve pas moins le moral.

"Gamin on rêve de devenir footballeur pro", avoue-t-il. "Ensuite quand on y est arrivé on se fixe des ambitions plus élevées, comme par exemple disputer un Euro ou la Ligue des Champions. Une telle blessure, c'est donc vraiment la poisse, pour ne pas dire plus. Mais je reviendrai quand même plus fort qu'avant, comme lors de mes précédentes blessures. Heureusement personne ne pourra m'enlever ce titre de champion de Belgique remporté la saison passée. Ce fut l'un des plus grands moments de ma vie croyez moi..."

La conclusion ? "Quoi qu'il arrive, je ne baisserai jamais les bras", promet Engels. "Je croirai toujours en moi et je ne suis pas le seul. Mes proches et tous ceux qui sont derrière moi pour me soutenir également ! ".