Bruges ne compte plus sur certains cadres de leur équipe championne l'an dernier.

Certains joueurs brugeois ont des envies d'ailleurs. Abdoulaye Diaby l'avait déjà évoqué en fin de saison dernière. L'attaquant française souhaite quitter la Venise du Nord au même titre que Limbombé et Refaelov. Ce dernier avait failli partir en janvier dernier, lui qui est trop peu utilisé à son goût. Huddersfield et et Newcastle sont intéressés par le néo Diable Rouge Anthony Limbombé.

Les trois Brugeois ont été priés de ne plus se présenter à l'entrainement, sous demande du coach croate Ivan Leko.