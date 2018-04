Le Club de Bruges peut déjà faire une toute bonne opération ce week-end, s'il parvient à battre le Racing Genk.

Grâce à la victoire des Buffalos dimanche sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht, le Club peut être le grand bénéficiaire de cette première journée de Playoffs 1.

En cas de victoire, les hommes d'Ivan Leko pourraient compter neuf points d'avance sur Gand et Anderlecht. Ils creuseraient en outre l'écart sur Charleroi et maintiendraient le Standard à douze points.

Dans le cas inverse, Genk pourrait relancer la course à la... deuxième place. Les troupes de Philippe Clément se remettent d'une défaite en finale de Coupe face au Standard de Liège. Si les Limbourgeois l'emportent, les cinq équipes derrière Bruges se tiendraient en trois points, de quoi relancer sérieusement la course à l'Europe.

Bruges est privé de Poulain et Decarli, blessés, ainsi que de Scholz, suspendu. Du côté de Genk, Berge et Heynen sont toujours indisponibles. Trossard, maintenant remis de sa grave blessure, pourrait débuter la rencontre, événement qui n'est plus arrivé depuis le 19 août 2017.

LES COMPOS :

FC Bruges : Vermeer - Mitrovic, Mechele, Denswill - Cools, Vormer, Nakamba, Vanaken, Limbombe - Wesley, Diaby

Genk : Vukovic - Mata, Aidoo, Colley, Uronen - Malinovskyi, Wouters, Seck - Pozuelo - Trossard, Samatta





LA RENCONTRE EN DIRECT