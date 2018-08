Antwerp 1 - Bruges 1 ! Le tenant du titre a perdu ses premiers points lors de la quatrième des trente journées de la saison régulière de la Jupiler Pro League de football, dimanche après-midi au Bosuil de Deurne.



Anderlecht (2-0 contre Mouscron vendredi), son prochain adversaire le dimanche 26 août au Stade Jan Breydel, est donc seul leader avec douze points sur douze, C'est la première fois que les mauves trônent en tête du championnat depuis que Marc Coucke s'est installé dans le fauteuil de président.

Le Club Bruges, privé de Wesley, suspendu, et de Jelle Vossen blessé au genou, qui était contraint d'aligner en pointe un jeune produit du club, le Liégeois Loïs Openda, 18 ans, a dû attendre 66 minutes pour inscrire par son capitaine Ruud Vormer, le premier but de la partie auquel le public ne s'attendait pas forcément dans ce match fermé.

Mais le second but de la rencontre allait lui être anversois, Faris Haroun égalisant en effet à bout portant à la 84e.

L'Antwerp n'a pas voulu d'un round d'observation, et s'est d'emblée lancé à l'assaut. A l'image de Jelle Van Damme, titularisé pour la première fois cette saison, dont une violente frappe du gauche a abouti sur la cuisse de Ruud Vormer (3e), et qui a ensuite sauté plus haut que Stafano Denswil pour reprendre de la tête mais au-dessus, un centre de Geoffry Hairemans (7e).

La fougue de Van Damme qui a fauché Vormer à la 14e aurait pu et dû lui valoir un carton jaune, mais ce n'était pas l'avis de Jonathan Lardot.

L'ancien capitaine du Standard était décidément dans tous les coups, et s'est ainsi jeté pour empêcher un tir de Dennis de faire mouche (25e).

Bruges était désormais dangereux et Hans Vanaken, habilement servi par Vormer, fut bien près d'ouvrir le score à la 38e. Mais il ne réussit pas à prendre Sinan Bolat en défaut.

Le nul blanc affiché par le marquoir à la mi-temps était conforme à la physionomie de cette rencontre où les occasions se faisaient rares.

Ce fut d'ailleurs à peu près pareil à la reprise, sauf qu'une malheureuse remise de Van Damme, en lutte avec Openda à la réception d'un lob de Vanaken au-dessus de la défense anversoise, aboutit dans la foulée de Vormer qui fusilla Bolat du gauche (0-1, 66e).

On se s'attendait pas davantage au but de l'égalisation de la 84e minute qui tomba à la suite d'un coup-franc bien tiré par le spécialiste Hairemans. La reprise de la tête de Dino Arslanagic fut en effet maladroitement repoussée des mains par Karlo Letica devant Faris Haroun, qui ne refusa pas le généreux cadeau du gardien croate: 1-1, score final.

L'Antwerp, toujours bien installé dans le top-6 (cinquième), demeure ainsi invaincu avec deux victoires et deux nuls.

Calicot et incitation à la haine

Une banderole "Mort au FC Bruges" a été déployée dans les tribunes anversoises. Le message, qui incite à la violence et à la haine, avait déjà été brandi lors de matches précédents et avait créé la polémique.

Revivez la rencontre avec le but par but