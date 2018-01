Besiktas a confirmé dans un court communiqué qu’il "discutait avec le Club Bruges au sujet d’un prêt de Deny Boyko."

L’Ukrainien de 29 ans devrait donc devenir le nouveau numéro 2 du Club Bruges jusqu’en fin de saison. Bruges a, selon les médias turcs, déposé une offre concrète qui s’élève à 200.000 euros pour un prêt de six mois. Les Blauw en Zwart ne prendront que 50 % du salaire du joueur à leur charge.

Boyko arrive en complet manque de rythme. Il n’a pas joué un seul match lors du premier tour et n’a plus aucun avenir dans le club d’Istanbul. Dès son arrivée en janvier 2016, il n’a pas été aligné plus de cinq fois, dont deux en Coupe.

Il a passé la saison dernière sur le banc de Malaga où il a été prêté. Il a joué cinq rencontres et a encaissé 13 buts.

Cette tour de près de deux mètres totalise 116 matchs en D1 ukrainienne et cinq sélections avec l’équipe nationale. Il a d’ailleurs été appelé en mars 2017 pour affronter la Croatie pour le compte des qualifications pour la Coupe du Monde.

L’arrivée de Boyko est intimement liée aux départs d’Ethan Horvath et de Guillaume Hubert. Le gardien américain a livré un bon stage estival avec Tomislav Rogic, le nouveau coach des gardiens. Ce ne sera pas suffisant pour qu’il reste. Il a besoin de changer d’air pour se relancer. Il pourrait être prêté sous peu. Il jouit pour le moment de l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Malgré leur statut de réserviste, Hubert ou Horvath sera dans les buts ce mardi soir. Vladimir Gabulov, le récent transfuge brugeois, n’est pas qualifié pour ce match qui aurait dû se jouer avant son arrivée.