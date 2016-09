Bruges vient difficilement à bout d'Eupen et renoue avec le succès (3-2)

F.C. Bruges

Le Club Bruges a renoué avec la victoire en battant Eupen 3-2, samedi, lors de la 7e journée de la Jupiler Pro League.

Eupen a ouvert le score grâce à Henry Onyekuru (9e), mais deux penalties de Jelle Vossen (27e et 81e) et un but de Stefano Denswil (64e) ont permis aux Brugeois de renverser la situation. En fin de match, Luis Garcia a réduit l'écart sur penalty (88e).

Battu par Waasland-Beveren (1-0) et par Leicester (0-3) lors de ses deux dernières sorties, le Club Bruges risquait d'être mené après moins d'une minute: suite à une perte de balle de Pina, Mamadou pouvait frapper en bonne position, mais ne cadrait pas. Ce n'était que partie remise pour Eupen. À la 9e minute, Henry Onyekuru profitait des espaces laissés par la défense et, arrivé aux 25 mètres, décochait une frappe tendue qui trompait Butelle.

Les Brugeois pouvaient compter sur Vossen pour réagir. Après avoir contraint Van Crombrugge à sortir le grand jeu sur une reprise à bout portant (22e) et s'être vu annuler un but pour une charge sur le gardien (23e), Vossen égalisait sur penalty, accordé à la suite d'une faute de Fahad sur Pina (27e). L'avant-centre marquait son premier but de la saison.

Au retour des vestiaires, Bruges prenait le match en mains. Vormer (54e) et Van Rhijn (57e) tentaient notamment leur chance sans parvenir à cadrer. À la 64e minute, sur un long centre de Vormer, Denswil devançait la sortie de Van Crombrugge et envoyait, de la tête, le ballon au fond des filets. Le match n'était pas pour autant plié. Butelle était ainsi décisif à deux reprises devant Onyekuru (74e et 77e). À dix minutes du terme, le Club obtenait un deuxième penalty, pour une faute de Diallo sur Vossen. L'avant-centre se faisait justice lui-même (3-1, 81e). En fin de match, un nouveau duel entre Butelle et Onyekuru débouchait sur une faute du gardien brugeois. Des onze mètres, Luis Garcia relançait le suspense (3-2, 88e). Malgré le forcing final des 'Pandas', le score n'évoluait plus.

Bruges restait une série de trois matches sans victoire en championnat (deux défaites et un partage). Avec 10 points, le champion remonte en huitième position. Eupen, 7 points, est onzième.

La septième journée se poursuit en soirée avec Saint-Trond/Waasland-Beveren et Westerlo/Mouscron à 20h. À 20h30, le leader, Zulte Waregem, reçoit Courtrai.