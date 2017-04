Le Club Bruges est dans les cordes. Il s’est acculé lui-même là où les coups pleuvent. Le champion déjà déchu n’est plus que l’ombre de lui-même.

Irréprochable tout au long d’un sommet qui n’en était pas un, Ludovic Butelle ne contestait pas cette analyse : "Anderlecht était plus fort que nous. On a accusé trop de manques. Dans l’intensité, dans les duels, dans la conquête du deuxième ballon. Le Sporting s’est montré efficace dans les deux zones de vérité. Pour gagner, il a accompli les efforts qu’il convenait de fournir. Chez nous, chacun à son poste est moins bien. On ne retrouve pas le Club conquérant de la saison dernière."

Le gardien français ne se lance pas dans un réquisitoire implacable. Les vraies raisons de cette très mauvaise passe du Club se définiront, sans doute, en interne. Publiquement toutefois, Ludovic Butelle ne manie pas la langue de bois.

La faute du coach ? "Absolument pas ! Il ne faut pas dire n’importe quoi. Le message passe toujours aussi bien. En semaine, on est appliqué, rigoureux. Simplement, on ne parvient plus à reproduire en match ces bonnes sensations. Croyez-moi : on ne lache pas le coach!"

Comment se reprendre ? "On échoue pour l’instant dans le collectif, ce collectif qui faisait notre force la saison dernière. C’est frustrant car l’image qu’on montre ces temps-ci ne reflète pas le vrai Club Bruges. Que convient-il de faire à présent ? Surtout rester unis. Assumer notre mauvaise passe. C’est en restant soudés, en se serrant les coudes tous ensemble qu’on pourra s’en sortir. Il reste six matches pour se classer impérativement dans les deux premiers. On se doit de réagir. Pour nous-mêmes d’abord, qui n’avons pas l’habitude de vivre une telle mauvaise passe. Les grands garçons que nous sommes doivent reformer, très vite, le Club qui a tant plu l’an dernier."