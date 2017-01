Ludovic Butelle n’a été sollicité à outrance mais il s’est révélé décisif quand il devait l’être, particulièrement avant le repos quand "à 0-1, on s’est arrêté de jouer, ce qui a occasionné quelques situations dangereuses".

Le Français n’a tiré aucune vanité de sa prestation. Il a, surtout, savouré la belle victoire des siens : "On a forgé notre succès grâce aux ingrédients qu’on s’était promis d’instiller dans notre production : une application permanente, une concentration optimale et une solidarité sans faille. L’équipe dans son ensemble a bien défendu, elle a coulissé avec bonheur pour obturer les angles d’attaque. Nous avons, en plus, été efficaces dans les deux rectangles. En fait, on a gagné parce qu’on a respecté les consignes et mis en application ce qu’on avait travaillé pendant le stage."

Ludovic Butelle n’a , une fois de plus, pas encaissé de but. Critiqué pour son attitude après le but encaissé contre Courtrai, il a tenu à apporter sa vérité : "J’étais furieux parce que, en encaissant ce but qui, c’est vrai, ne changeait rien au résultat, nous avons donné un mauvais signal à nos adversaires en leur faisant croire qu’ils pouvaient avoir l’opportunité de revenir au score quand ils étaient menés."

La défense à trois ne le gêne pas : " Il suffit de bien commu niquer pour se tirer d’embar ras."

À Sclessin, le Club a aligné son 12e match sans défaite. Dans cette période, il a engrangé 30 points sur 36. "Nous devenons, plus que jamais, l’équipe à battre. C’est la raison pour laquelle nous devons nous montrer rigoureux en permanence."

L’arrivée d’Horvath ne perturbe pas Butelle : "Après Simons, je suis le plus âgé du groupe. Cela me rajeunit de chapeauter les réels espoirs que sont Horvath et Teunckens. En plus, ils me poussent à repousser mes limites."

Sous contrat jusqu’en 2018, le Français n’a pas caché qu’il aimerait rester à Bruges plus longtemps encore : "Je me plais bien, ici. J’ai envie de poursuivre l’aventure. La direction le sait. Elle assure que je ne l’ai pas déçue ? C’est le plus important."

Les réticences sur sa saison émises par quelques analystes ne le perturbent pas : "Ils ignorent peut-être que je ne lis pas la presse …"