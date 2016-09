Coup dur pour le FC Bruges: Engels ne jouera plus en 2016

F.C. Bruges

Le défenseur central du FC Bruges, Björn Engels, sera opéré à l'épaule ce vendredi et ne jouera plus en 2016, annonce le club champion de Belgique sur son site internet. Engels s'est blessé mercredi lors du match de Ligue des Champions face à Leicester City (0-3). Après huit minutes de jeu en seconde mi-temps, il s'est mal réceptionné à la suite d'une poussée d'Islam Slimani et a dû être remplacé. L'examen médical a révélé la rupture de plusieurs ligaments de l'épaule.

"C'est une blessure très douloureuse. Bjorn sera opéré demain. Le numéro 4 brugeois ne devrait plus rejouer avant l'an prochain", précise le FC Bruges.

Engels, qui fête ce jeudi ses 22 ans, accuse le coup. "C'est évidemment très dommage. Je désirais tellement disputer la Ligue des Champions. C'est vraiment la poisse cette blessure, je ne peux pas dire mieux", a dit le défenseur.

"Je reviendrai plus fort, comme je l'ai déjà prouvé. Je souhaite remercier tous les supporters pour leur soutien et j'encouragerai à mon tour mes coéquipiers depuis le bord du terrain. C'est terrible que je sois écarté sur blessure alors que l'équipe ne tourne pas fort mais, à l'instar de ce qui s'est passé la saison dernière, nous remontrons la pente tous ensemble", a conclu Engels qui a raté l'Euro en France cet été à cause d'une blessure à la cuisse. Précédemment, il avait été longuement blessé au genou.