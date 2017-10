Saulo Decarli n’oubliera pas de sitôt son premier but brugeois : "Je le dédie à mon premier enfant, qui va naître en janvier prochain. Ce but est d’autant plus précieux qu’il nous a offert une nouvelle victoire. On mérite les trois points, même si on n’a certainement pas livré notre meilleure rencontre de la saison. On sait que, désormais, on sera attendu dans tous les matchs qu’on disputera encore."

Le défenseur suisse, alternative, en principe, à l’infortuné Poulain, ne marque pas souvent: "Ma dernière réussite du genre remonte à la fin du mois d’août 2016: j’en avais alors inscrit deux pour l’Eintracht Braunschweig, contre Nuremberg."

Saulo Decarli est conscient d’avoir livré sa meilleure presation sous le maillot du Club: "Quand je suis arrivé à Bruges, j’étais en mauvaise condition physique. J’ai bossé comme un fou pour me hisser au niveau de mes nouveaux partenaires. J’ai l’impression que je le bonifie chaque semaine. Aujourd’hui, j’ai livré un match costaud face au puissant Oulare. Le moins qu’on puisse dire est que nous ne nous sommes pas ménagés dans nos duels."

Au coup de sifflet final, Ruud Vormer a poussé un gros soupir de soulagement... amusé: "L’Antwerp a joué à la limite mais... j’aime cela. On s’est efforcé de développer notre jeu, sans trop y parvenir car on n’a jamais bénéficié d’espace. Et non, on ne pense pas au titre".

Laszlo Bölöni a parfaitement résumé la rencontre: "On a vécu un grand combat mais pas un grand spectacle. Avant le repos, on était deuxième sur tous les ballons, deuxième dans les duels. On a aussi commis des erreurs techniques. Compte tenu de sa prestation, Bruges avait mérité son avantage. Vers la fin, on aurait toutefois pu arracher le partage".