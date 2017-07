L'ailier du Club de Bruges a fait forte impression contre Lokeren.

"Je suis heureux. Pas seulement d’avoir inscrit 2 buts mais parce qu’on a remporté le premier match. Je ne serai jamais un individualiste : le plus important, à mes yeux, restera toujours l’équipe. On gagne à onze, on perd à onze. Je ne suis donc pas un héros. D’ailleurs, je dois reconnaître que mes deux buts sont autant imputables - si pas davantage - à la précision des assists qui m’ont été délivrés qu’à mon sang-froid en zone de conclusion. Ceci dit, je ne suis pas surpris d’exploser en tout début de saison. Je me sens bien. J’ai le sentiment d’être déjà adopté : les supporters m’encouragent beaucoup. Je dois attaquer, défendre, beaucoup courir. Cela me va : je suis en bonne condition !"