FC Bruges : Éviter que le mercato arrive trop tard…

F.C. Bruges

"Le football est simple. Pour gagner un match, on doit marquer plus de buts qu’on n’en encaisse."

Depuis la deuxième journée de championnat, Michel Preud’homme ressasse cette lapalissade comme une antienne. Parce que les erreurs se répètent, parce qu’il déplore les mêmes manquements. L’entraîneur du Club n’est pas encore parvenu à résoudre le problème.

"Celui-ci est plus ardu à déterminer que la saison dernière, reconnaît-il. Mais je m’acharne à le résoudre."

Bruges est en crise sévère. Crise de jeu, de réussite, d’efficacité, crise de forme de ses pions majeurs. Ses certitudes s’effritent, sa confiance est ébranlée. Jamais, depuis vingt ans, un champion en titre n’a réalisé un aussi mauvais parcours après six journées de championnat et un premier match européen.

"Il est grand temps que cela change !", a rugi, mercredi soir, Ruud Vormer, un des rares Brugeois exempts de reproches.

Tous les secteurs sont touchés. Mais quels sont les remèdes ?

Butelle aux abois

Le gardien du Club paraît éperdu. Depuis le début de la saison, Butelle n’est plus que l’ombre du dernier rempart autoritaire et rassurant qu’il incarnait dans les PO1. Incertain dans ses interventions, fébrile dans ses relances, il n’évolue plus comme un vrai titulaire. Il l’a admis sur les réseaux sociaux : "Je n’ai jamais jeté le gant et je ne le ferai pas cette fois-ci non plus. Le Club peut compter sur moi." Certains voudraient rappeler Ryan, qui se morfond sur le banc de Valence. Butelle devrait rester titulaire car, à tort ou à raison, le Club ne fait vraiment pas confiance à Bruzzese.

Des avants muets

Le Club a inscrit six buts en sept matches mais deux seulement par des attaquants, Izquierdo et Gedoz. Diaby et Vossen ont participé à tous les matches mais ils sont restés muets. Le constat d’insuffisance dans ce secteur est criant.

Vanaken en mode mineur

Vanaken n’est plus l’inspirateur rêvé du jeu offensif du Club. Comme si le départ de Vazquez l’avait installé dans une zone de confort. Pina va-t-il réveiller l’entrejeu ? "Contre Leicester, il a montré ce qu’on voulait voir de lui", affirme Preud’homme. "Je serai meilleur quand j’aurai acquis les automatismes", promet l’Espagnol. On ne peut que lui faire crédit.

Le Club a-t-il commis une erreur en se montrant aussi discret au mercato d’été ? Sans doute. L’arrivée de vrais renforts - comme à Anderlecht et au Standard - aurait sûrement attisé une saine émulation dans l’effectif. L’option pourrait être prise en janvier prochain. En attendant, Bruges va devoir faire avec. En s’imposant, peut-être, des challenges. On en suggère un : avoir retrouvé sa place dans le Top 6 dans un mois en étant resté compétitif pour la deuxième place du groupe en C1 avant.