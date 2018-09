Le Club de Bruges s'est imposé sur le fil à domicile vendredi (2-1) face au Sporting Lokeren en ouverture de la septième journée de Jupiler Pro League.



Les Brugeois n'ont pas manqué l'occasion de prendre le large en attendant les rencontres de samedi au sommet entre le Standard et Charleroi d'une part (18h) et Genk et Anderlecht (20h30) d'autre part.

Le Club de Bruges était pris à froid dès le début de rencontre. Après un premier corner waaslandien mal repoussé par la défense brugeoise, Djordje Jovanovic, isolé au petit rectangle, récupérait le cuir et trompait le portier Karlo Letica à bout portant (8). Les troupes d'Ivan Leko tentaient de réagir mais Lokeren se montrait une nouvelle fois dangereux par l'intermédiaire de Jovanovic. L'attaquant serbe de 19 ans était tout proche de réaliser le doublé lorsque son tir heurtait le montant de Letica (24). Dans la foulée, le milieu brugeois Ruud Vormer ratait son face-à-face avec le gardien de Lokeren Ortwin De Wolf. Jovanovic, dans tous les bons coups en première période, trouvait une nouvelle fois le montant des Blauw en Zwart deux minutes plus tard.

Dès l'entame de la deuxième mi-temps, le Club de Bruges pensait rétablir l'égalité lorsque Wesley remportait son duel avec De Wolf (54). L'arbitre accordait dans un premier temps le but avant de revenir sur sa décision, appuyé par l'assistance video, suite à une faute préalable de l'attaquant brésilien sur Olivier Deschacht. Ce n'était que partie remise puisque le défenseur brugeois Benoit Poulain s'élevait plus haut que tout le monde sur un corner pour remettre les compteurs à zéro (62). Les Gazelles accéléraient ensuite pour obtenir les trois points. Le nouveau Diable Rouge Hans Vanaken (72) trouvait tout d'abord la latte de De Wolf. Malgré plusieurs tentatives en fin de rencontre, notamment du remplacant Lois Openda, les troupes d'Ivan Leko ne parvenaient pas à trouver la faille. Dans les derniers instants, Lois Openda était accroché dans le rectangle. Jelle Vossen permettait finalement aux Brugeois de s'imposer sur le fil, à la 98e minute.

Au classement, le Club de Bruges (19 points) prend cinq points d'avance sur le Racing Genk, deuxième, et six sur le Sporting d'Anderlecht, troisième, qui s'affrontent samedi à 20h30. Le Sporting Lokeren (4 points) est lui quatorzième.