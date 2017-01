Abonnés C. V.

Butelle : "Horvath a tout pour devenir un grand gardien"





Le jeune américain de 21 ans débarque en Belgique avec de grosses ambitions…

En transférant Ethan Horvath, un gardien américain de 21 ans qui évoluait depuis 2013 à Molde en Norvège, le Club Bruges a décidé de travailler sur le moyen terme. Car même si en début de championnat Ludovic Butelle n’a pas reproduit le niveau de jeu affiché lors des PO1 de la saison dernière, le Français de 33 ans, qui est encore sous contrat dans la Venise du nord jusqu’en juin 2018, demeure une valeur sûre de notre Pro League où il domine le classement des clean-sheets (9).

Mais il ne fait aucun doute que l’Américain originaire du Colorado et qui compte une sélection avec l’équipe nationale US (NdlR : victoire 2-0 contre Cuba le 7 octobre 2016) affichera de grandes ambitions dès cette saison et tentera de mettre la pression sur Ludovic Butelle.

Ancien attaquant du Club Bruges, le Norvégien Rune Lange connaît bien celui qui a signé un contrat de quatre ans et demi à Bruges : "C’est un jeune gardien plein de qualités. Il peut devenir un nouveau Mathew Ryan dans le cœur des supporters mais dans un autre style. Ethan Horvath est un gardien moderne dans le sens où il affiche un grand gabarit (1m94). Outre ses qualités de gardien, il possède un très bon jeu au pied. Il doit se positionner comme le gardien de l’avenir au Club."

Un avis qui est partagé par l’actuel numéro 1 entre les perches flandriennes, Ludovic Butelle : "Ethan a tout pour devenir un grand gardien. Il est venu pour remplacer Sébastien Bruzzese qui a quitté le club. Mais je ne vois pas pourquoi l’entraîneur changerait ses choix actuels."

