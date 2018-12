Les champions en titre se sont remis dans le droit chemin en ramenant un point de Dortmund en Ligue des Champions, mais surtout en dominant le Standard en championnat. Le déplacement des Gazelles à Waasland-Beveren (vendredi 20h30) se fera cependant sans plusieurs titulaires: Danjuma, Diatta, Cools, Dennis ou encore Vossen sont absents, du coup les jeunes Openda, Ngonge, Fadiga et Baiye sont dans le noyau sélectionné par Leko.





"Mes jeunes joueurs ont du talent, technique mais aussi mental. Il y a cependant une différence entre jouer en Espoirs et jouer en équipe première du Club. Mais au fur et à mesure, ils vont acquérir des automatismes et vont augmenter leur niveau."





Heureusement pour le Croate, il pourra compter sur la présence de Wesley. Intenable depuis quelques semaines, l'attaquant brésilien a tapé dans l'oeil d'Arsenal, qui serait prêt à mettre un montant dépassant les 15 millions d'euros dès cet hiver. "Je suis certain que Wesleay a le niveau pour jouer à Arsenal. Il peut être fier de ce qu'il a fait depuis 6 mois: il travaille dur et il en récolte les fruits. Mais pour jouer en Premier League, il faut travailler encore plus dur, et ce tous les jours. Si je suis inquiet pour le reste de la saison? Il y a des personnes intelligentes au club qui préparent l'avenir et qui anticipent les départs. Ce qu'il se passera avec Dennis, Wesley ou Vanaken lors du prochain mercato, je ne m'en soucie pas encore."