F.C. Bruges José Izquierdo se sent totalement prêt à évoluer, très bientôt, en

Revenu juste à temps d’une blessure aux adducteurs, José Izquierdo disputera, très certainement, ce soir, le dernier sommet en déplacement de sa carrière belge. Respectant ainsi une tradition poussant le Soulier d’or élu en janvier à tenter de s’imposer en juin dans une compétition plus relevée. "Le temps est venu pour moi de gravir un échelon. Je me sens prêt à évoluer bientôt en Premier league", a-t-il déclaré cette semaine au magazine Fan.

S’il n’avait tenu qu’à lui, José Izquierdo aurait déjà quitté Bruges en 2016, auréolé d’un titre de champion. "Hambourg avait proposé de m’acquérir pour 12 millions d’euros. Le Club s’était opposé à mon départ. J’étais fâché qu’il ne m’ait pas laissé partir. Je n’ai pas repris la compétition avec la même motivation que précédemment. Aujourd’hui, heureusement, j’ai surmonté cette déception et retrouvé, depuis longtemps, mon sourire."

Cette fois, Bruges s’est résigné à l’envol de son dernier Soulier d’Or en date, comme il s’attend à perdre, également, Engels et Denswil. "Le Club va demander beaucoup d’argent pour moi", prédit Izquierdo. "Trop, peut-être. Cette perspective me fait un peu peur."

Dans Fan, José Izquierdo est revenu sur ses premiers pas dans le football européen: "Au début, à Bruges, j’ai beaucoup pleuré. Je me sentais seul, je ne comprenais pas la langue. Je me demandais pourquoi, après dix minutes de matches, mes jambes pesaient comme du plomb. Pourquoi je ne parvenais pas à contrôler convenablement un ballon. Pourquoi je glissais parfois sur le banc. J’ai envisagé un retour précipité en Colombie. Puis j’ai compris pourquoi cela n’allait pas et j’ai travaillé comme un forcené pour réussir à m’imposer."

Izquierdo est redevenu la flèche que ses équipiers décochent afin de pourfendre les défenses adverses. "Je suis focalisé sur ces PO1 . Je veux tout donner pour le Club et conquérir, une seconde fois, le titre national."

Pour cela, José, il faudra d’abord gagner à Anderlecht.